Министр Сингапура дал совет Азарову, тот обещал выполнять

Правительство Украины в 2011 году отправит на учебу в ведущие высшие учебные заведения мира более 300 студентов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня во время встречи с министром-ментором Республики Сингапур ЛИ Куан Ю.

«В 2007 году, во время моего официального визита в Сингапур, вы посоветовали мне как можно больше молодежи отправлять на учебу в западные страны. Я выполню ваш совет. Уже в будущем году мы более 300 человек отправим на учебу в ведущие западные вузы», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время финансовые возможности государства позволяют обучать за рубежом только 300 человек. «Но с каждым годом мы постепенно будем увеличивать их количество», - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ отметил, что наличие достаточного количества специалистов, которые владеют самыми современными технологиями в разных сферах жизнедеятельности, – обязательное условие успешных реформ.

В свою очередь ЛИ Куан Ю подчеркнул, что украинцы являются очень образованной нацией, поэтому необходимо использовать этот потенциал. По его словам, правительству Украины необходимо создать такие условия для отечественных специалистов, которые бы стимулировали их оставаться работать именно в своем государстве, а не выезжать за границу или оставаться там после учебы. ЛИ Куан Ю отметил, что в свое время Сингапур потерял довольно много своих специалистов, которые выезжали на учебу в более развитые страны, поскольку там им предлагали лучшие условия для жизни и самореализации. «Но мы попытались создать такой комплекс условий, который стимулирует работать дома», - отметил министр-ментор Республики Сингапур.