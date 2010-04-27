Отверстия для голосования карточками залеплены неизвестным веществом
10:35, 27 апреля 2010Политика
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По крайней мере, на местах НУ-НС
Отверстия для голосования карточками народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады залеплены неизвестным веществом.
Об этом УНИАН сообщила народный депутат от НУ-НС.
Она отметила, что сейчас голосование не начинается, «поскольку отверстия для карточек залеплены». При этом депутат уточнила, что, по крайней мере, залеплены отверстия для голосования членов фракции НУ-НС, относительно остальных – она не знает.
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