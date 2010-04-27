Отверстия для голосования карточками залеплены неизвестным веществом

Отверстия для голосования карточками народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады залеплены неизвестным веществом.

Об этом УНИАН сообщила народный депутат от НУ-НС.

Она отметила, что сейчас голосование не начинается, «поскольку отверстия для карточек залеплены». При этом депутат уточнила, что, по крайней мере, залеплены отверстия для голосования членов фракции НУ-НС, относительно остальных – она не знает.