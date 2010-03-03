Нардеп жалуется, что Тимошенко его насильно «женила»

Фракция БЮТ отменила решение об исключении из своих рядов трех народных депутатов из-за опасения, что они войдут в коалицию с Партией регионов.

Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат Украины Геннадий ЗАДИРКО, комментируя вчерашнее объявление на заседании парламента об отмене решения фракции БЮТ об исключении из ее состава Владимира КАПЛИЕНКО, Г.ЗАДИРКО и Григория ОМЕЛЬЧЕНКО.

Г.ЗАДИРКО отметил, что не обращался во фракцию с просьбой о своем возвращении. «Я так понимаю, что меня без меня женили», - сказал он.

Депутат считает это решение фракции странным, поскольку его позиция со времени исключения из фракции не изменилась.

Г.ЗАДИРКО убежден, что такое решение фракции БЮТ связано не «с идеологическими принципами, а с опасением, что внефракционные депутаты войдут в коалицию с Партией регионов».

При этом депутат прибавил, что «он, как и Иосиф ВИНСКИЙ, и политическая партия «Народная власть», которую они представляют, не может говорить о перспективах вхождения в коалицию с ПР, за что в свое время критиковали БЮТ, когда они хотели создать коалицию с Партией регионов.

Г.ЗАДИРКО отметил, что решение о возвращении его во фракцию БЮТ не помешает ему голосовать за отставку Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьера и правительства. По его словам, «именно Ю.ТИМОШЕНКО разрушила демократическую перспективу Украины. Потому что она привела к власти Виктора ЯНУКОВИЧА». Кроме того, Г.ЗАДИРКО заявил, что Украина - единственное в мире государство, не имеющее антикризисной программы.

Как сообщал УНИАН, Г.ЗАДИРКО и В.КАПЛИЕНКО были исключены из рядов фракции БЮТ 8 октября 2009 года, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО - 22 октября 2009 г.