Королевская хочет занести местные власти Луганщины в «Черную книгу»

Местные власти Луганской области хотят уменьшить поставки социального угля в два раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время заседании круглого стола по развитию угольной отрасли.

Местные власти Луганщины за отношение к шахтерским семьям можно занести в «Черную книгу» углепрома, считает депутат.

По словам начальника управления реструктуризации Министерства угольной промышленности Виктора ЧЕРТКОВА, ГП «Укруглеторфреструктуризация» обеспечивает каждого углеполучателя 5,9 т угля в год. Но если поставки социального угля будут осуществляться на местном уровне, чего сейчас добивается Луганский областной совет, эта норма будет уменьшена почти в два раза – до 3,1 т.

«Нельзя допустить, чтобы в результате политических игр местных властей пострадали интересы углеполучателей», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 3 декабря текущего года депутаты Луганского облсовета обратились к премьер-министру, президенту и председателю Верховной Рады Украины с требованием передать полномочия по обеспечению бытовым углем льготных категорий получателей на областной уровень.