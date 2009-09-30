Комиссия Сивковича получила из Москвы новую версию отравления Ющенко

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления Виктора ЮЩЕНКО (председатель Владимир Сивкович, Партия регионов) заявляет о вероятности осуществления фальсификаций в деле об отравлении Президента с участием самого главного фигуранта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСК.

Согласно сообщению, в течение сентября 2009 года Комиссия “получила несколько писем от известных врачей – специалистов по токсикологии, которые имеют конфиденциальную информацию о том, что проводились тайные опыты по определению дозы диоксина, которая является безопасной для организма человека. Цель подобных псевдо-экспериментов - введение такой дозы в организм В.ЮЩЕНКО для фальсификации расследования по делу”.

В частности, Комиссия ВР получила письмо от доктора медицинских наук, профессора Московского госуниверситета, академика Российской академии медицинских наук, руководителя лаборатории НИИ имени И.Сеченова, известного специалиста по эпидемиологии Игоря ГУНДАРОВА. “И.ГУНДАРОВ сообщает комиссии о возможности инфекации организма В.ЮЩЕНКО «безопасной дозой» диоксина накануне публичной сдачи крови”, - заявили в ВСК.

«В такой ситуации перед самими выборами пациент согласится публично сдать кровь, и эта демонстрация будет ярко преподнесена. А предварительно ему введут в организм необходимое количество диоксина в дозе, которая является безвредной для здоровья. Ведь диоксины есть почти у всех – это экологически распространенный яд. Такое театрализованное действо, мощно поданное в мировых СМИ, даст яркий электоральный эффект для повышения рейтинга претендента”, - цитирует пресс-служба ВСК И.ГУНДАРОВА.

Комиссия ВР по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО заявляет, что если подобный неслыханный аморальный сценарий фальсификации будет реализован, то Комиссия найдет все возможные способы, чтобы его разоблачить. “Ведь современная токсикологическая наука в состоянии компетентно и с большой точностью определить: являются ли 5% диоксина в организме Виктора ЮЩЕНКО остаточными или нововведенными”, - говорится в сообщении.