Кива заявляет о хищении 20 миллиардов гривень из бюджета через Федерацию профсоюзов

Илья Кива заявил, что уже передал в ГПУ материалы.

Глава Социалистической партии Илья Кива передал в Генеральную прокуратуру материалы, касающиеся разворовывания бюджетных средств через Федерацию профсоюзов Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Я передаю в Генпрокуратуру все материалы о преступной группе, которую контролирует Игорь Кононенко. В нее также входит народный депутат Сергей Каплин, спонсируемый Кононенко, заместитель главы Федерации профсоюзов Владимир Саенко, поставленный на эту должность еще генпрокурором Пшонкой, и непосредственно глава ФПУ Григорий Осовой», — заявил Кива.

Политик отметил, что Кононенко предпринимает лихорадочные усилия для того, чтобы общество не узнало об этой коррупционной схеме.

«Несколько дней назад на одном из Интернет-ресурсов была размещена новость с моим комментарием, касающимся этой схемы. Но под давлением из администрации президента материал был удален с сайта. То есть, Кононенко, не скрываясь, давит на СМИ. Но я ничего не боюсь. Я им не Саакашвили, меня из страны не выпихнешь. И скомпрометировать меня нечем — кроме семьи, фронтового опыта, именного пистолета, чести и совести, у меня ничего нет», — сказал Кива.

Ранее глава Соцпартии сообщил о том, как через Фонд социального страхования и Федерацию профсоюзов из бюджета выводится 20 миллиардов гривен в год.

«У нас в стране существует Фонд социального страхования, на который из бюджета ежегодно выделяется 20 млрд гривен. Эти средства по хорошо отработанной схеме Фонд социального страхования переводит на подконтрольные ФПУ здравницы и санатории, где они поступают на счета, обналичиваются и уже «налом» возвращаются в высокие кабинеты», — сказал он.

Все известные ему факты лидер социалистов изложил в заявлении на имя генерального прокурора Юрия Луценко.

«Каждый год они воруют почти миллиард долларов. Это сумма, сопоставимая с той, которую мы клянчим у МВФ под драконовские проценты. Мы должны остановить это воровство!», — резюмировал Кива.