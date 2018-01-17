Суды вынесли 30 приговоров участникам банды Януковича по делу о хищении средств - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что украинские суды вынесли 30 приговоров в отношении участников организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича в схеме хищения средств на общую сумму в 1,5 млрд долл. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Благодаря мозговому штурму всех причастных к трехлетней работе мы определились с правильным направлением, результатом чего стали 30 приговоров украинских судов, по которым осуждены 30 человек - участников преступной схемы хищения, отмывания средств на общую сумму 1,5 млрд долл. долларов», - заявил он.

«От руководителей маленьких предприятий, с которых начиналась промывка (отмывание - УНИАН) средств, до первого заместителя министра экономики. Все они осуждены и признаны членами организованной преступной группировки во главе с Януковичем, которые нанесли ущерб государству в размере 1,5 млрд долл. долларов», - добавил генпрокурор.

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Он отметил, что «этими приговорами судов установлено более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, участвовавших в хищении и отмывании средств для ОПГ Януковича».

По словам генпрокурора, средства отмывались на территории стран Азии, Кипра, Латвии, а затем заводились в украинские банки.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генпрокурор Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долларов.

11 января 2018 заместитель генерального прокурора Евгений Енин прокомментировал материал издания Al Jazeera, в котором содержалась ссылка на решение Краматорского суда, которое позволило конфисковать 1,5 млрд долларов, похищенных у государства Януковичем и его сообщниками. "Очень рекомендовал бы тщательно проанализировать именно первоисточник информации, а именно информацию, опубликованную телеканалом Al Jazeera. Особенно видео", - сказал Енин. Он обратил внимание на фокус внимания в этом материале, где "прежде всего речь идет о размахе той индустрии отмывания денег в мировом масштабе, в том числе на примере Украины". "Прежде всего, отмечается, что указанная индустрия, как и фиктивные предприятия, так и топ-чиновники, так и представители банков, так и представители тех или иных регуляторов, как в Украине, так и в странах Запада, очень хорошо приспособились к правилам нормативного регулирования финансовых сделок", - сказал Енин.

Енин подчеркнул, что решение суда является законным, но детали процесса он раскрыть не может. Он отметил, что это решение суда не единственное, которое позволило конфисковать похищенные средства.

В публикациях ряда СМИ говорилось о том, что компания Investment Capital Ukraine, принадлежавшая Валерии Гонтарева до ее назначения на должность председателя НБУ, помогала Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долларов в период с 2012 по 2014 год, выступая посредником по купле облигаций в долларах от имени восьми кипрских компаний.

Нацбанк не согласен с обвинениями в адрес своего руководства. Как пояснили в НБУ, государственный «Ощадбанк» привлек компанию ICU как лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление денежных средств и проведение финансового мониторинга этих компаний. По данным НБУ, все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства.

В то же время, как пояснили в НБУ, в середине 2014 появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать «преступной власти», после чего регулятор инициировал арест этих счетов. Гонтарева заявила, что ее практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами, и она не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности.