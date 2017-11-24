Представители национальной интеллигенции призвали украинские правоохранительные органы "прекратить между собой войну"

Группа "Первого декабря" призывает украинские правоохранительные органы "прекратить между собой войну", ведь такая война и использование органов в политической борьбе "неизбежно обернется компрометацией и ослаблением государства". Об этом говорится в переданном УНИАН тексте обращения инициативной группы "Первого декабря".

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По мнению участников группы, "мы стали свидетелями абсурдного обострения войны, участниками которой являются Генеральная прокуратура Украины, Министерство внутренних дел, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специальная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Служба безопасности Украины".

"Одни государственные структуры используются для запугивания и преследования других государственных структур, для удовлетворения политических амбиций, прикрытия коррупционных деяний и сведения личных счетов. Создается впечатление, что власть хочет иметь "ручные" правоохранительные органы, а заодно и суды, с Конституционным включительно", - говорится в обращении.

Однако участники группы предостерегают, что это "гиблый путь", ведь "нельзя построить правовое государство, если мужи в погонах забывают о своем предназначении и становятся безответственными политиканами, куклами в чужих руках".

"Пора спросить их: знаете ли вы, что творите? Посмотрите, как радуются вашей суете наши враги, - может, хотя бы зловещий блеск их глаз остановит вас? Думайте об Украине, о государстве, не разрушайте его!" - призвали в группе "Первого декабря".

Напомним, созданная в двадцатую годовщину референдума инициативная группа «Первого декабря", в которую вошли видные представители национальной интеллигенции: Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Владимир Панченко, Мирослав Попович, Всеволод Речицкий, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив, имеет целью распространять нравственные ценности и способствовать установлению в стране новых правил.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует факт возможного разглашения секретных документов директором НАБУ Артемом Сытником.

Кроме того, ГПУ открыла производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у фигуранта так называемого "дела рюкзаков".

Также известно, что НАБУ расследует уголовное производство по факту растраты более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел - так называемое "дело рюкзаков". Фигурантами производства являются сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр Аваков, бывший заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

17 ноября пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира заявила, что НАБУ расследует дело по факту возможного незаконного обогащения Луценко. "30 октября во исполнение решения Соломенского районного суда Киева были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, и детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали расследование по факту возможного незаконного обогащения. Сейчас это расследование продолжается. О подозрении никому не сообщалось" - сказала она.