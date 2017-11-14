Суд не изменил меру пресечения сыну Авакова (видео)

Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения Александру Авакову - сыну министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд оставил решение Соломенского районного суда города Киева относительно меры пресечения Авакову-младшему в силе. То есть к нему применена мера пресечения в виде личного обязательства по возложенным на него процессуальным обязательствам, в частности, ношение электронного браслета.

Как сообщал УНИАН, в САП настаивали, чтобы Апелляционный суд избрал Авакову- младшему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн. Адвокат Авакова Андрей Федур надеялся, что суд оставит апелляцию прокуроров на решение Соломенского райсуда Киева без удовлетворения.

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Справка. 31 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД задержали Авакова-младшего, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына. "Ни мой сын, ни фирмы, в которых он является учредителем, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде ... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр и отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов".

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн, но 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.

3 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что электронных браслетов для исполнения решения суда в отношении сына Авакова нет.

Однако позже Аваков-младший сообщил, что ему все же надели электронный браслет.