Рада планирует сегодня рассмотреть Госбюджет-2018 в первом чтении (прямая трансляция)
Кроме того, сегодня планируется рассматривать законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности во втором чтении.
Сегодня в 16.00 Верховная Рада Украины планирует перейти к рассмотрению законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2018 год в первом чтении.
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Как передает корреспондент УНИАН, согласно повестке дня, работа парламента сегодня начнется с ряда вопросов аграрной политики.
Также депутаты сегодня попытаются отозвать из повестки дня сессии законопроект об антикоррупционных судах.
Кроме того, сегодня планируется рассмотреть законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности во втором чтении.
Среди прочего, сегодня к рассмотрению планируется еще ряд экономических законопроектов. В частности, законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.