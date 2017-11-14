Рада планирует сегодня рассмотреть Госбюджет-2018 в первом чтении (прямая трансляция)

Сегодня в 16.00 Верховная Рада Украины планирует перейти к рассмотрению законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2018 год в первом чтении.

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Как передает корреспондент УНИАН, согласно повестке дня, работа парламента сегодня начнется с ряда вопросов аграрной политики.

Также депутаты сегодня попытаются отозвать из повестки дня сессии законопроект об антикоррупционных судах.

Кроме того, сегодня планируется рассмотреть законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности во втором чтении.

Среди прочего, сегодня к рассмотрению планируется еще ряд экономических законопроектов. В частности, законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.