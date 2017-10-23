Послы G7 приветствовали принятие медреформы и ожидают независимой реализации

Послы G7 приветствуют принятие медицинской реформы Верховной радой, однако отмечают необходимость ее надлежащей реализации. Об этом говорится в заявлении послов, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине.

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"Это законодательство является значительным шагом вперед и направлено на обеспечение лучшего обеспечения здравоохранения для всех украинцев, достижение эффективной первичной и третичной медико-санитарной помощи и искоренение коррупции", - говорится.

Принятие медреформы – это лишь первый шаг, отмечается в сообщении.

"Для обеспечения полной реализации нужна большая работа. Важно обеспечить достаточное финансирование сектора здравоохранения и необходимую поддержку Министерству здравоохранения", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам. Вместе с тем 20 октября в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 19 октября о принятии в целом проекта закона о медреформе. Как известно, председатель Верховной Рады не может подписать принятый закон до рассмотрения парламентом проекта постановления о его отмене. Следующее заседание парламента состоится 7 ноября.