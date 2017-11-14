Сотрудничество между участниками коалиции является плотным и ответственным - Парубий

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверяет, что сотрудничество между участниками коалиции является плотным и ответственным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос, не углубится ли раскол в парламенте в связи с озвученными ранее "Народным фронтом" инициативами по внесению изменений в Конституцию в части полномочий президента и премьер-министра.

"В парламенте сотрудничество между участниками коалиции является плотным, является ответственным", - заверил спикер.

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Он добавил: "Мы понимаем, какие вызовы стоят сегодня перед украинским государством, и понимаем и вес этех вызовов. И мы знаем какова была цена нашего поражения, когда 100 лет назад, а в этом году мы отмечаем 100 лет Украинской революции, собственно, противостояние между лидерами революции привело к потере украинской государственности".

Парубий добавил, что и в недавней политической истории Украины есть пример того, когда "конфликт между руководителями украинской власти привел к поражению".

"Это вопрос нормальной политической дискуссии. Когда предлагаются темы, когда они обсуждаются. Но в конце концов этот вопрос будет решаться в парламенте, в том числе, коалицией... Нам придется договариваться, искать консенсус, искать понимание в парламенте, какие бы не были политические дискуссии", - констатировал председатель ВР.