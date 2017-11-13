Парубий назвал главную задачу закона о реинтеграции Донбасса

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что чем дольше идет экспертная дискуссия по законопроекту о реинтеграции Донбасса, тем больше шансов принять его в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

"Сейчас идет рассмотрение всех поправок. Есть определенная дискуссия и по поводу разрыва дипломатических отношений (с Россией - УНИАН), и по поводу визового режима. И трудно предсказать, когда комитет сможет полноценно завершить свою работу", - отметил спикер ВР.

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Он отметил, что лично у него подход "не спешить с тем, чтобы сразу после обсуждения пытаться в зале тут же принять решение".

Парубий отметил, что журналисты часто спрашивают его, возможно ли рассмотрение законопроекта в сессионном зале ВР 16 ноября, на что он отвечает, что это возможно.

"Конечно, возможно. Если комитет в среду завершает обсуждения, если будут распечатаны все поправки и розданы", - добавил он.

Вместе с тем, Парубий отметил, что "чем дольше идет экспертная дискуссия, тем больше шансов принять его в Верховной Раде и найти консенсус".

"Только тогда, когда обсуждение имеет серьезный результат, - только тогда вынесение в зал законопроекта может предсказать положительный вывод. И когда вы меня спрашиваете, есть голоса, - я не могу этого сказать до тех пор, пока дискуссия не завершена, пока по ключевым вопросам не было принято консенсусное, согласованное решение", - сказал председатель парламента.

Спикер отметил, что главнейшей задачей и целью законопроекта о реинтеграции Донбасса является то, чтобы на законодательном уровне, законодательным актом определить Российскую Федерацию государством-агрессором.

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"Это очень важно не только как политическая позиция, не только как демонстрация определенной позиции, а также очень важно, чтобы и юридическую ответственность за разрушенные украинские города, за судьбы сотен тысяч украинских переселенцев, которые вынуждены были покинуть оккупированные территории, - чтобы юридическую ответственность несла Российская Федерация", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Ко второму чтению, по словам председателя профильного комитета Сергея Пашинского, было подано почти 800 поправок. Среди прочих была подана поправка о разрыве дипломатических отношений с РФ в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграцию. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года как дату начала агрессии России против Украины.