Парубий поддерживает идею принятия законов большинством от присутствующих в зале депутатов

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает идею принятия законопроектов в первом чтении простым большинством голосов парламентариев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос о съезде "Народного фронта", где прозвучала инициатива о внесении изменений в Конституцию Украины относительно полномочий президента и премьер-министра.

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"Еще одна идея касается того, чтобы законопроекты в Верховной Раде Украины принимались обычным большинством. Хотя бы в первом чтении", - сказал глава ВР и добавил, что речь идет о большинстве от присутствующих в сессионном зале.

Парубий объяснил, что ему во время работы парламента много раз приходится "унижаться", призывая депутатов зайти в сессионный зал и работать.

Председатель ВР считает, что принятие законопроектов в первом чтении простым большинством сможет сделать украинский парламент более эффективным.

"И конечно, есть определенные регулирования между Кабинетом министров, ветвью президента. Но мы имели на эту тему разговор и с Арсением Петровичем, и с господином президентом. Ряд тех предложений можно внести просто законодательными актами", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября на съезде "Народного фронта", председатель партии Арсений Яценюк призвал Верховную Раду до следующих очередных выборов "привести в соответствие к Конституции" полномочия президента и изменить закон о Кабинете министров.