Яценюк: до следующих срочных выборов парламент может обеспечить полную европейскую модель парламентско-президентской республики

Необходимо продолжить дискуссию относительно изменений в Конституции. В парламентско-президентской республике, каковой является Украина, “для того, чтобы все институты государства функционировали, должна быть система сдержек и противовесов”, - подчеркнул лидер партии “Народный фронт”, Председатель Политсовета партии Арсений Яценюк во время съезда "Народного фронта” в Киеве в субботу, 11 ноября.

“Изменение закона о Кабинете Министров, как и приведение в соответствие Конституции всех полномочий Президента, - это то, что может сделать этот парламент”, - подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к партнерам по парламентской коалиции и персонально к Петру Порошенко: “Мы можем это сделать. Мы можем обеспечить до следующих президентских и парламентских выборов европейскую модель парламентско-президентского государства. Страна не может зависеть от фамилии Президента, Премьера, членов коалиции. Страна должна зависеть только от институтов. Мы строим страну для своих детей. А эти институты должны быть подотчетны народу”.

“Никто даже не ставит под вопрос прямые общенациональные выборы Президента страны. Президент есть и будет, и народ будет выходить и принимать решение, кто будет этим Президентом. Но Президент – это отдельный институт власти. Он не относится ни к исполнительной, ни к законодательной, ни к судебной ветви власти. Поэтому институт Президента как национального арбитра должен эффективно функционировать со всеми полномочиями, которые дают Президенту возможность выполнять его функцию как гаранта Конституции страны и Верховного главнокомандующего”, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Относительно полномочий Премьер-министра, отметил лидер “Народного фронта”, “оно одно”: “Премьер-министр Украины, согласно закону, самостоятельно имеет право только назначить и уволить своего руководителя аппарата”: “Как может функционировать исполнительная вертикаль власти с такими полномочиями? Как можно эффективно воплощать государственную исполнительную политику?”

“Мы это можем сделать до следующих срочных выборов - обеспечение полной европейской модели парламентско-президентской республики”, - подчеркнул лидер “Народного фронта”.