Ющенко знает, что кому-то выгодны выборы уже сегодня вечером

Решение Верховной Рады о назначении выборов Президента на 25 октября является неконституционным и политически мотивированным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил во время пресс-конференции в Миргороде.

«Это решение незаконное, это решение неконституционное, это решение политическое. Те игроки, которые его инициировали, и дальше продолжают свою игру, которая заключается не в том, чтобы законным путем двигать страну, а в том, чтобы 47 миллионов вынуждать смотреть сквозь партийную целесообразность - как обустраивать страну, в том числе украинскую власть», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он понимает, почему некоторые политики руководствуются такой мотивацией.

«Некоторым выгодно иметь выборы даже не в октябре, поскольку до октября они все проиграют, а сегодня вечером, любой ценой, поскольку это их персональная целесообразность. Поэтому я как Президент хочу сказать твердо и ясно: выборы в Украине будут проведены в сроки, предусмотренные Конституцией Украины», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК не исключила, что Президент обратится в Конституционный Суд относительно решения Верховной Рады о назначении выборов главы государства на 25 октября 2009 года.

Справка УНИАН. Согласно ст. 103 Конституции Украины, очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины.