Апелляционный суд Киева еще раз закрыл дело о газе RUE

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда столицы о закрытии уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» 6,3 млрд. кубометров газа, и признании незаконным задержания заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тараса ШЕПИТЬКО.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил адвокат, представитель Т.ШЕПИТЬКО и НАК “Нафтогаз Украины” в деле против СБУ Денис БАДЗЮК.

По словам Д.БАДЗЮКА соответствующее решение было принято Апелляционным судом Киева сегодня.

Он добавил, что, таким образом, на сегодняшний день все действия СБУ по этому вопросу признаны незаконными.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением.

И.о. председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы.

24 марта Шевченковский райсуд признал незаконными отдельные действия СБУ, и отменил ее постановление о возбуждении данного уголовного дела. 30 марта председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что на решение Шевченковского райсуда Киева о закрытии уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» 6,3 млрд. кубометров газа, подана апелляция.

Справка УНИАН. 5 марта Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции Украины и действующего законодательства при выполнении ими служебных обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК "Нафтогаз Украины" и газотранспортной системы Украины).