Яценюк призвал навести порядок в системе управления государством для восстановления баланса власти

Настало время навести порядок в системе управления государством. Двух - или троевластие в стране приводит к безвластию и к безответственности. Изменения к действующей украинской Конституции – неотложные. Такое мнение высказал лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время торжественного заседания Кабинета министров, посвященного 100-летию правительства Украины, сообщает пресс-служба НФ.

«Кабинет министров Украины является высшим органом исполнительной власти в стране. Премьер-министр - высшее должностное лицо исполнительной ветви власти», - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что правительство должно нести всю полноту ответственности перед украинским народом и иметь соответствующие права для того, чтобы реализовывать государственную политику: «Министры - это политические фигуры, которые имеют поддержку парламента и которые могут реализовать собственную программу реформ».

Лидер НФ подчеркнул, что необходимо изменение системы административного управления, которая бы предусматривала восстановление баланса власти в стране, формироване института президента как национального арбитра, который находится над процессом»: «Исполнительная ветвь власти – это Кабинет министров. Законодательная ветвь власти – это Верховная Рада Украины. И судебная ветвь власти, которую мы только начали реформовувати через изменения в Конституции и избрания нового состава Верховного суда Украины как высшей судебной инстанции страны. Это и есть основа демократического государства».