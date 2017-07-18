Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и назвал его "куклой" Кремля

12:15, 18 июля 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить суверенитет над оккупированными территориями.

Петро Порошенко / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса.

Во время визита в Грузию президент напомнил о том, что проект "Новороссия" был похоронен и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом и Крымом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

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«Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», – заявил Порошенко.

"Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником" Украины.

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Новость в сюжете: Заявление Захарченко о создании "Малороссии"
Теги: #Порошенко о Крыме и Донбассе#проект новороссия