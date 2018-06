Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и назвал его "куклой" Кремля

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса.

Во время визита в Грузию президент напомнил о том, что проект "Новороссия" был похоронен и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом и Крымом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

«Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», – заявил Порошенко.

"Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания", - отметил президент.

"Zakharchenko is not a political figure, but a puppet transmitting the Kremlin messages" - President @Poroshenko at the presser in Tbilisi pic.twitter.com/7G1kXgxFZZ