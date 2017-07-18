Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и назвал его "куклой" Кремля
Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить суверенитет над оккупированными территориями.
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса.
Во время визита в Грузию президент напомнил о том, что проект "Новороссия" был похоронен и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом и Крымом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.
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«Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», – заявил Порошенко.
Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Дрнбасом и Крымом. - П— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 июля 2017 г.
"Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания", - отметил президент.
"Zakharchenko is not a political figure, but a puppet transmitting the Kremlin messages" - President @Poroshenko at the presser in Tbilisi pic.twitter.com/7G1kXgxFZZ— Yarema Dukh (@yarko) 18 липня 2017 р.
Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником" Украины.