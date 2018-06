НАТО обнародовало официальное видео об Украине, которое начинается с митинга "регионалов"

Североатлантический альянс обнародовал видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовал кадры с митингов в поддержку Партии регионов.

Видео опубликовано в воскресенье, 9 июля, в Twitter НАТО, пишет Европейская правда.

Видео под названием "20 лет отношений Украина - НАТО. Как Альянс поддерживал страну?" начинается с кадров, на которых видно сторонников бывшей Партии регионов возле Верховной рады.

Вероятно, это кадры с митинга регионалов в поддержку экс-президента Виктора Януковича в 2004/2005 годах.

Напомним, 10 июля Украину посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Столтенберг также выступит в понедельник в Верховной Раде. Североатлантический совет и генеральный секретарь также встретятся со спикером парламента и главами парламентских фракций.

Кроме того, 10 июля состоится встреча Комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Петра Порошенко.

20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD