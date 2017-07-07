Столтенберг рассказал о цели визита Североатлантического совета в Украину

Предстоящий визит в Киев Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметит двадцатую годовщину особого партнерства Альянса с Украиной. Так анонсировал цель визита генсек организации в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Читайте такжеДля Украины будет хорошо достичь стандартов НАТО, будет она членом организации или нет - СтолтенбергКак известно, Североатлантический совет посетит Украину 9-10 июля, в рамках визита под председательством Столтенберга и с участием президента Украины Петра Порошенко состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Отвечая на вопрос о том, какой цели он как генеральный секретарь Альянса и Совет в целом стремятся достичь, Столтенберг сказал: «Я хочу отметить двадцатую годовщину нашего особого партнерства, что является важной вехой отличного и очень прочного партнерства между НАТО и Украиной. Это также 20-летие Комиссии Украина-НАТО, которая является уникальным органом, которая является рамочной платформой для развития сотрудничества».

Генсек подчеркнул, что союзники "решительно приветствуют" поддержку НАТО со стороны Украины. «Украина принимает участие во всех миссиях и операциях НАТО - в Афганистане, Косово, Средиземноморье и многих других местах», - сказал он.

Столтенберг также отдельно отметил сотрудничество Украины с НАТО в вопросе реагирования на российскую агрессию, незаконную аннексию РФ Крыма. «Нам есть много чему научиться друг у друга, когда речь идет о гибридной и кибервойне, которую мы наблюдаем в Украине», - сказал он.

При этом Столтенберг напомнил и о поддержке Украины со стороны Альянса. «У нас есть десять трастовых фондов, в рамках которых на разные виды деятельности выделено почти 40 млн евро. Кроме того, НАТО настоятельно поощряет двустороннее сотрудничество между союзниками НАТО и Украиной», - подчеркнул он.

Комментируя тот факт, что в последний раз Североатлантический совет посещал Украину восемь лет назад, генсек Альянса напомнил о многочисленных контактах с украинской стороной на разных уровнях. «Всего пару дней назад в Украине был помощник генерального секретаря (Сорин Дукару), не так давно - заместитель генерального секретаря (Роуз Гетемюллер), в Украине с трастовыми фондами и различными программами работают около 50 сотрудников НАТО. И, конечно, в Брюсселе с украинцами было много встреч - с президентом, министром обороны, министром иностранных дел и т.д.», - отметил Столтенберг.

При этом он отметил, что визит непосредственно Совета «происходит очень редко». «Это большое событие, которое случается довольно редко, и поэтому было восемь лет (паузы), но это не значит, что за последние годы было мало встреч», - сказал генсек.