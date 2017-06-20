Порошенко встретился с Трампом
Спикер Белого дома даже опубликовал фотографию.
Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Он опубликовал фотографию, на которой видно, что Порошенко сидит рядом с Трампом, а также по обе стороны присутствуют представители государств, в том числе вице-президент США Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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"После встречи с вице-президентом президент Украины Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки", - отметил Спайсер.
After meeting with @VP Ukraine President Poroshenko met with @POTUS@realDonaldTrumppic.twitter.com/LEFyAMfWYg— Sean Spicer (@PressSec) 20 июня 2017 г.
Как сообщал УНИАН ранее, в Белом доме подтвердили, что 20 июня, в Вашингтоне Дональд Трамп приедет на встречу Петра Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом.
"Президент (Дональд Трамп - УНИАН) встретится с советником по вопросам национальной безопасности МакМастером и приедет на встречу вице-президента Майкла Пенса с президентом Украины Петром Порошенко", - говорилось в сообщении Белого дома. Встреча запланирована на 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 по Киеву).