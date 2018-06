Порошенко встретился с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Он опубликовал фотографию, на которой видно, что Порошенко сидит рядом с Трампом, а также по обе стороны присутствуют представители государств, в том числе вице-президент США Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте такжеПорошенко провел в США первую встречу (фото)

"После встречи с вице-президентом президент Украины Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки", - отметил Спайсер.

After meeting with @VP Ukraine President Poroshenko met with @POTUS@realDonaldTrumppic.twitter.com/LEFyAMfWYg