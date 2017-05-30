В стенограмме на сайте Кремля вырезали вопрос France Press к Путину по поводу Сущенко

В стенограмму на сайте Кремля по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не включили упоминание в вопросе France Press об украинском журналисте Романе Сущенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на видео на сайте Кремля на тайм коде 11.20 журналист France Press среди прочего спрашивает о правах человека в России и обсуждался ли вопрос Романа Сущенко, которого переводчик назвал «российским» журналистом.

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В стенограмме об этом не указано и вопрос изложен так: «Вопрос (как переведено): Господин Путин, Вы в марте в Кремле принимали кандидата от Национального фронта (Марин Ле Пен) и, по крайней мере негласно, оказали ей поддержку в президентской кампании. Кроме того, было ещё «дело хакеров». Говорят, что, может быть, они были из России, они пытались вмешаться в ход избирательной кампании во Франции. Хотел бы у вас обоих спросить: сейчас вы стоите на этой трибуне рядом друг с другом, и у нас нет впечатления, что франко-российские отношения такие уж тёплые. Хоть немножко теплее они стали в результате этой встречи? Мы сейчас говорим о климате встречи, но стоит также вопрос прав человека. Вы говорили об этом?».

На это Макрон ответил: «Что касается вопроса прав человека и других, мы об этом говорили. Да, мы упоминали конкретные случаи этого, но мы не будем публично упоминать эти частные случаи. Я не думаю, что это поможет продвижению дел в этих вопросах. По крайней мере, я очень хочу, чтобы мы смогли найти решение, которое бы соответствовало тем ценностям, которым мы привержены. И я не поступлюсь этими ценностями».

В свою очередь Путин проигнорировал этот вопрос о правах человека.

Как сообщал УНИАН, 30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, обсуждалась ли на встрече в Париже судьба украинского журналиста Сущенко и других незаконно заключенных в России украинцев, сказал, что «не поднимался», но главы государств обсуждали, «возможно ли хоть что-то сделать, чтобы все с мертвой точки сдвинуть» в урегулировании ситуации на Донбассе.