В Кремле получили письмо сына арестованного украинца Сущенко

В Кремле заявили, что получили письмо сына арестованного украинского журналиста Романа Сущенко, но это «абсолютно не меняет сути того, что ему вменяется».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно было передано письмо, написанное ребенком. Оно действительно было, но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко. Связано это с его деятельностью, направленной против нашего государства», - отметил пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос УНИАН, получил ли Владимир Путин это письмо.

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Как сообщал УНИАН, 17 мая 9-летний сын Сущенко написал письмо лично Путину с просьбой вернуть отца домой.

14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсуждал с Путиным вопрос освобождения Сущенко и других пленных. По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Сущенко в тюрьме с семьей.

ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

18 мая, Московский городской суд признал законным решение Лефортовского районного суда столицы РФ о продлении ареста Сущенко до 30 июня.