Суды массово медлят с рассмотрением переданных дел: некоторые лежат больше года - НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что суды массово медлят с рассмотрением переданных им от Бюро уголовных производств.

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Как сообщает пресс-служба НАБУ, по состоянию на 30 апреля Бюро направило в суды 65 дел, из них суды приняли решения лишь в 17 делам, 26 дел находятся на стадии рассмотрения, а рассмотрение 22 не началось.

"Некоторые дела лежат в судах без движения больше года. Среди причин затягивания рассмотрения: проблемы с определением подсудности, невозможность сформировать состав судей, неявка участников, возвращение обвинительного акта и тому подобное", - отметили в НАБУ.

При этом в Бюро рассказали, что все "рекорды" бьет дело о получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого городского суда (известной как судья с недвижимостью в Испании) – судебное разбирательство не начато в течение 14 месяцев.

Кроме того, 12 месяцев в суде безрезультатно находится производство о незаконном влиянии на министра экономического развития и торговли, за 11 месяцев — дело о получении неправомерной выгоды начальницей отдела прокуратуры Кировоградской области.