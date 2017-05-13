Дело судьи Кицюк: патрульных признали виновными

Высший совет правосудия во время заседания рассмотрел обращение судьи Виктории Кицюк о совершении в отношении нее 21 февраля 2017 незаконных действий работниками патрульной полиции на Вознесенском спуске, 10-Б, сообщает пресс-служба ВСП.

В обращении судья отметила, что безосновательно была задержана двумя работниками полиции при выходе с работы по указанному выше адресу и с применением к ней физической силы и специальных средств(наручников) помещена в служебный автомобиль полиции, в результате чего ей также причинены телесные повреждения.

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Кицюк писала в своем обращении в ВСП о том, что она не совершала противоправных действий, которые могли быть поводом для такого поведения работников патрульной полиции.Также судья подчеркнула, что их незаконное поведение не было прекращено даже после вмешательства ее коллеги - судьи Соломенского суда(это была глава суда Шереметьева), что дает ей основания расценивать эти действия как давление на нее как на судью. Кицюк просила ВСП дать оценку действиям работников патрульной полиции.

Как сообщает пресс-служба ВСП, докладчик по делу - член Высшего совета правосудия Алла Леско, в ответ на ее запрос, адресованный главе Национальной полиции Сергею Князеву, поступила информация, что по результатам служебного расследования по факту событий, которые имели место 21 февраля 2017, инспекторы патрульной полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора каждому.

Установлен факт нарушения служебной дисциплины в действиях сотрудников Управления патрульной полиции Киева, которое заключалось в несоблюдении требований, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О Национальной полиции", в части полномочий полиции по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях, а именно: несоставление материалов об административных правонарушениях, предусмотренных частью третьей статьи 122, статьей 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении гражданки Кицюк В.С., а также несоставление протокола о ее административном задержании.

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В то же время член ВСП Алла Леско отметила, что по результатам инцидента соответствующими должностными лицами Национальной полиции не был составлен протокол об административном правонарушении в отношении судьи Кицюк, а из предоставленных по требованию ВСП видеозаписей бодикамер патрульных видно, что конкретного проступка установлено не было. В Высшем совете правосудия считают,что доказательством наличия в действиях судьи состава административного правонарушения не может быть то обстоятельство, что по результатам служебного расследования сотрудники патрульной полиции привлечены к дисциплинарной ответственности за несоставление материалов об административных правонарушениях и протокола.

"Из информации, предоставленной Генеральной прокуратурой, следует, что прокуратурой Киева расследуется уголовное производство по части второй статьи 365 УК Украины по заявлению Кицюк В.С. по факту превышения власти сотрудниками патрульной полиции, которые безосновательно применили к ней физическую силу и специальные средства. Следствие продолжается, его ход взят Генеральной прокуратурой под контроль", - сообщает пресс-служба ВСП со ссылкой на докладчика Аллу Леско.

Кроме того, докладчик отметила, что к материалам, которые поступили в адрес ВСП из Национальной полиции, добавлена видеозапись событий, сделанная неким гражданином, личность которого Национальная полиция не сообщила. Указанный запись содержит информацию о том, что один из патрульных полицейских сообщает присутствующим гражданам,что судья Соломенского суда остановила автомобиль так, что нельзя проехать другим. При этом полицейский поощряет граждан словами: "Снимайте, пожалуйста, снимайте, это судья Соломенского суда".

На записи также зафиксировано слова гражданина "Судья. Отлично" и нецензурное высказывание в адрес судьи.

"Такое поведение гражданина не вызвала возражений или замечаний со стороны полицейского, хотя в соответствии со статьей 173 КУоАП нецензурная брань в общественном месте-это административное правонарушение", - отметила Алла Леско.

При таких обстоятельствах ВСП пришел к выводу, что поведение работников Национальной полиции, к полномочиям которых относится поддержание общественной безопасности и порядка, не соответствовала требованиям закона и была направлена ​​на подрыв авторитета судебной власти в Украине.

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В то же время Высший совет правосудия в ходе проверки не установила признаков вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и решил отказать в принятии мер по обеспечению независимости судей по обращению судьи Соломенского районного суда города Киева Кицюк и сообщить главе Национальной полиции о фактах, установленных при рассмотрении указанного заявления, для соответствующего реагирования.

Таким образом копы признаны высшей судебной властью виновными в применении недозволенных мер воздействия к судье и этот вывод явно может лечь в основание подозрения для них.

Напомним, что в феврале этого года судью Соломенского суда патрульные заковали в наручники и заперли в своей машине. Они утверждали, что служительница Фемиды оказала злостное сопротивление при выписывании штрафа за парковку в неположенном месте.

Как сообщалось, после того как Виктория Кицюк, судья Соломенского райсуда Киева, выложила документы о снятии побоев, Нацполиция озвучила свою версию конфликта со служительницей Фемиды.