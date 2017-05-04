Признание репрессий РФ в Украине: в МИД прокомментировали решение Совета Европы относительно Крыма

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что принятие решения Комитета министров Совета Европы относительно ситуации в АР Крым и г. Севастополь (Украина) является серьезным вкладом СЕ в обеспечение демократической безопасности в Европе. Об этом говорится в обнародованном на сайте ведомства заявлении.

Украинские дипломаты считают, что Комитет министров Совета Европы в очередной раз подчеркнул, что такой акт со стороны Российской Федерации являются нарушением международного права.

"Рассматриваем решение Комитета министров как один из элементов комплексного ответа международного сообщества на преступные действия Российской Федерации в Украине. Это решение, несомненно, усиливает позицию по Крыму, высказанную в прошлом году в Резолюции ГА ООН 71/205 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", и приобщает Совет Европы к выполнению этой резолюции", - говорится в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что принятый документ является "одним из серьезных вкладов Совета Европы в обеспечение демократической безопасности в Европе и отстаивание основополагающих ценностей и принципов Организации защиты прав человека, демократии и верховенства права".

В комментарии отмечается, что 3 мая Комитет министров СЕ принял решение по ситуации в АР Крым и г. Севастополь (Украина), которое стало первым комплексным документом главного руководящего органа Совета Европы, посвященным сугубо крымской проблематике.

"Важно, что Комитет министров СЕ, как ранее Генассамблея ООН признал ответственность России в соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом прав человека и призвал власти РФ выполнять свои обязательства в полной мере", - отмечают в украинском МИД.

Комитет министров в очередной раз подтвердил неизменность позиции относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

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"Считаем, что присутствие международных конвенционных и институциональных мониторинговых органов на территории оккупированного Крыма в условиях стремительно деградирующей ситуации с правами человека является жизненно необходимой и неотложной. В этом контексте важным является призыв к Комиссару Совета Европы по правам человека, который на сегодня является единственной международной организацией, что совершил мониторинговый визит на территорию временно оккупированной АР Крым в сентябре 2014 года, продолжить работу по мониторингу ситуации на полуострове", - говорится в сообщении МИД.

Как сообщал УНИАН ранее, Комитет министров Совета Европы требует от Российской Федерации отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и позволить его лидерам посещать оккупированный Крым. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Комитет Министров Совета Европы призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезда в Крым. Еще один рычаг давления на РФ!", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.