Посол о визите австрийских политиков в Крым: похоже, они выполняют контракт с Россией

Посольство Украины в Австрии обратилось с официальной нотой в австрийский МИД из-за визита нескольких австрийских политиков в оккупированный Крым. Об этом сообщил посол Александр Щерба, передает ЕвроПравда.

В посольстве известно, что было анонсировано участие пяти австрийских участников, подтвердил Щерба.

"Обращает на себя внимание, что все пятеро представляют праворадикальную Австрийскую партию свободы (АПС). Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия", начинает реализовывать этот контракт", - подчеркнул посол.

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По его словам, посольство заранее связалось с теми политиками, кто был заявлен среди возможных участников, и сообщило об ответственности за нарушение украинского законодательства.

"Мы отслеживаем, кто на самом деле принял приглашение оккупантов. Все они ознакомлены с последствиями такого решения (кроме тех, кто уже бывал в оккупированном Крыму и поэтому нечего терять ни в плане испорченной репутации, ни в плане последствий с точки зрения украинского законодательства)", - заявил посол.

Щерба также добавил, что 14 апреля, "как только стал известен предварительный состав участников от Австрии", посольство обратилось по этому поводу с нотой в МИД Австрии.

Ранее СМИ сообщили, что в оккупированный Крым для участия в так называемом "Ялтинском международном экономическом форуме" приехали политики из ряда европейских государств.