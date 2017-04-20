В оккупированный Крым приехали европейские политики, самая многочисленная делегация - из Италии

На территорию оккупированного Россией Крыма приехал ряд пророссийских бизнесменов, политиков и общественных деятелей из Европы, которые примут участие в так называемом "Ялтинском международном экономическом форуме".

В аннексированный Крым прибыли, в частности, бизнесмены и политики из Великобритании, Германии, Греции, Кипра, Австрии, передает ЕвроПравда.

Одна из самых многочисленных делегаций прибыла из итальянского региона Венето. Делегацию возглавил председатель регионального совета Роберто Чамбетти. Он является членом евроскептической партии "Лига Севера", которая недавно договорилась о сотрудничестве с "Единой Россией".

Читайте такжеПосол Украины выразил протест Германии из-за визита в Крым немецкого политика

В оккупированный Крым также прибыли члены итальянского Сената (верхняя палата парламента) Серджио Дивина ("Лига Севера") и Бартоломео Амидеи ("Вперед, Италия").

В составе делегации также политик Стефано Валдегамбери, который выступает с идеей проведения референдума о независимости региона Венето от Италии.

Кроме того, на оккупированный полуостров также приехал депутат Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) от ультраправой "Партии Свободы" Иоганн Хюбнер.

В форуме принимает участие румынский евродепутат Лаурентиу Ребега, который представляет в Европарламенте крайне правую националистическую группу "Европа наций и свобод".

Как сообщал УНИАН, делегация европейских и украинских политиков 19 марта прибыла в оккупированный Крым с трехдневным визитом.