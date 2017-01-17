Крымские музеи собираются обжаловать возвращение "скифского золота" Украине - Мининформполитики

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook.

«Новость из Амстердама. Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подать на апелляцию. Процедурно они (музеи) имеют несколько недель, чтобы "выразить" все свои "фэ" по решению первого суда», - отметила она.

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«Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты будут оставаться в хранилищах музея Алларда Пирсона», - добавила Джапарова.

Как сообщал УНИАН, окружной суд Амстердама 14 декабря принял решение, что коллекция «скифского золота» крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки «Крым - золотой остров в Черном море».

После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украинского государства.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции «скифского золота» в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, завершилось 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Представительство и защиту интересов Украины в суде осуществляла юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders N.V.