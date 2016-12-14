Киев прокомментировал решение суда по "скифскому золоту": в Крым оно вернется, но позже

Данное решение прокомментировал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

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"Решение окружного суда Амстердама означает, что не только "скифское золото" является украинским. Крым тоже украинский, Крым - наш, и точка", - говорится в его сообщении.

Решение окружного суда Амстердама означает, что не только "скифское золото" является украинским. Крым тоже есть украинским, Крым - наш, и точка pic.twitter.com/N4EVjHB2Bj — Петр Порошенко (@poroshenko) December 14, 2016

"Скифское золото возвращается домой – в Украину. Уверен, в Крым оно тоже вернется, но чуть позже. Благодарен всей команде за эту победу", - написал в своем Twitter глава МИД Павел Климкин.

Скифское золото возвращается домой–в Украину. Уверен, в Крым оно тоже вернется, но чуть позже. Благодарен всей команде за эту победу — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 14, 2016

Как сообщал УНИАН, окружной суд Амстердама постановил, что коллекция «скифского золота» крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.