Запрет въезда Ле Пен в Украину из-за скандального заявления о Крыме: МИД уже получил письмо от СБУ

Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель начальника Управления информации Политического департамента МИД Украины Елена Ващенко.

«Мы подтверждаем получение письма от СБУ», - сказала она.

При этом никаких других подробностей Ващенко не сообщила, лишь напомнила, что в комментарии украинского внешнеполитического ведомства в связи с отдельными высказываниями французских политиков о территориальной целостности Украины от 3 января указано, что «подобные заявления (Марин Ле Пен – УНИАН), а также действия в нарушение украинского законодательства обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину».

Как сообщал УНИАН, Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. «Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - сказала она.

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В свою очередь МИД Украины выразило возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили установление Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления по Крыму.

«Если бы речь шла об официальном деятеле, был бы вызов посла, нота протеста. Что касается СБУ, мы оставляем право действовать согласно тем выводам, к которым придем. Это может быть и запрет въезда на территорию нашего государства особе, другие ограничения, которые могут касаться иностранцев», - отмечал руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

Впоследствии СБУ заявили, что направили в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен.