Запрет въезда Ле Пен после скандального заявления о Крыме: в СБУ озвучили новые подробности

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

«Мы направили письмо в МИД 3 января для согласования нашей позиции относительно запрета въезда на территорию Украины для госпожи Ле Пен. Это штатная процедура, особенно когда речь идет о политиках иностранного государства. То есть, внешнеполитические аспекты - мы их обязательно учитываем. Мы всегда уважаем позицию наших коллег из МИД», - заявил он.

«Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ, и наша инициатива будет поддержана», - добавил Ткачук.

Читайте такжеСБУ отреагировала на скандальное заявление кандидата в президенты Франции по Крыму

По его словам, высказывания Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако, отметил он, этот политик не является представителем официальных властей Франции.

Как сообщал УНИАН, Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

"Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - сказала она.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили установление Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления относительно Крыма.