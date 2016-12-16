В Раде предлагают исключить Савченко из состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны

Как сообщает УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий проект постановления № 5543, которым вносятся изменения в постановление ВР «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации».

Авторами проекта являются народные депутаты Ирина Фриз, Иван Винник (все из фракции «БПП»), Андрей Тетерук, Дмитрий Тымчук, Юрий Береза (все из фракции «Народный фронт»), Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии), Виталий Куприй (внефракционный).

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Савченко имеет допуск к государственной тайне и как член этого комитета участвует в заседаниях, где рассматривается информация, которая относится к государственной тайне, в частности, относительно сдерживания военной агрессии России против Украины, обеспечения Вооруженных сил Украины вооружением и военной техникой, планирования и проведения военных учений и тому подобное.

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Авторы отмечают, что недавно стало известно о встрече Савченко с главарями незаконно созданных организаций на Донбассе, о которой Савченко сообщила, что встреча состоялась в рамках Минских переговоров.

«Минский формат встреч включает в себя переговоры трех сторон – Украина, Россия и ОБСЕ. Представители так называемых «ДНР» и «ЛНР» участвуют в этом процессе лишь по приглашению ОБСЕ. Такие действия Савченко выходят за пределы ее полномочий как народного депутата Украины, члена Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и не соответствуют требованиям действующего законодательства Украины», – говорится в документе.

Также отмечается, что согласно статье 8 закона «О статусе народного депутата Украины», в своей деятельности депутат должен, среди прочего, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство.

Кроме того, согласно статье 28 закона «О государственной тайне», гражданин, которому предоставлен допуск к государственной тайне, обязан сообщать в письменной форме о своем выезде из Украины, не содействовать иностранным государствам, иностранным организациям или их представителям, а также отдельным иностранцам и лицам без гражданства в осуществлении деятельности, наносящей ущерб интересам национальной безопасности Украины.

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Депутаты отметили, что во время указанных и возможных будущих встреч с представителями незаконно созданных организаций, которые потенциально могут быть связаны с ФСБ РФ, Савченко могла или может сообщить им секретную информацию, которой она владеет.

«Следовательно, соответствующее деяние в соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Украины признается государственной изменой, а именно умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», – говорится в документе.

Депутаты считают, что с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, и ввиду того, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где будут рассматриваться вопросы, связанные с государственной тайной, необходимо принять это постановление в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны. По словам Савченко, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".