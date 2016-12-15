Сайт "Укрзализныци" не работает из-за кибератаки, руководству угрожают физической расправой - Балчун

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Со всей ответственностью и тревогой заявляю: сейчас происходит неслыханное позорное торпедирование всех наших последних шагов, особенно в кадровой сфере. Новое руководство столкнулось с реальными угрозами (применения) физической силы... В ход пошли угрозы, хакерские атаки на наши серверы и системы, в эти минуты заблокирована работа официального сайта "Укрзализныци", - написал он.

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По словам Балчуна, "угрозы исходят от конкретных лиц, аффилированных с чиновниками из высоких властных кабинетов".

"Наша попытка навести порядок в сфере распределения пустых вагонов столкнулась с жестким противодействием старой системы", - отметил он.

Балчун добавил, что в связи со сложившейся ситуацией он отменил командировку в Вену, где должна была состояться встреча с руководством австрийской железной дороги.

Как сообщал УНИАН, ранее Балчун заявил, что процесс реформирования "Укрзализныци" начался только через шесть месяцев после смены ее руководства. По его словам, только в середине декабря руководство компании получило возможность проведения кадровых изменений в топ-менеджменте компании, в результате чего были назначены новый директор по финансам, директор по стратегии, директор по маркетингу и начальник Центра транспортной логистики.