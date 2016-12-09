Лавров: никто, кроме Украины, не поддерживает развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Гамбурге сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вопрос вооруженной миссии на Донбассе почем не обсуждался? Потому что никто из членов ОБСЕ не поддерживает создание вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе, наверно, кроме Украины. Не могу говорить за Киев», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 8-9 декабря в Гамбурге проходит 23-е заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

5 декабря посол США в ОБСЕ Даниэль Байер заявил, что вопрос развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на востоке Украины не стоит в повестке дня заседания организации в Гамбурге, а должен быть предметом обсуждения между Украиной и Россией.

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Справка УНИАН. 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров Порошенко, в частности, заявил, что Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

20 октября в Кремле подтвердили согласие президента РФ Владимира Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.

В то же время уже 24 октября в Кремле заявили, что главы стран «нормандского формата» в Берлине не обсуждали вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украинско-российской границы, а президент РФ Путин лишь дал потенциальное согласие».

Кроме того, 29 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о военизированной миссии ОБСЕ на востоке Украины «никто не думает», «вопрос уже не актуален».