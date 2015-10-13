ОБСЕ: количество наблюдателей в Украине будет меняться в зависимости от ситуации на Донбассе
Количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая работает в Украине, будет меняться в зависимости от ситуации на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Twitter.
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине остается гражданской миссией, однако ее задачи и количество наблюдателей могут меняться в зависимости от ситуации", - говорится в сообщении.
ФАКТ: СММ #ОБСЄ в Україні залишається цивільною місією, проте її завдання та кількість спостерігачів можуть змінюватися відп. до ситуації
— СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) October 12, 2015
Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года главы МИД Украины, ФРГ, Франции и РФ договорились о необходимости продолжения деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сроком на один год, до марта 2016 года. Соответствующее решение принял Постоянный совет ОБСЕ в Вене.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ на выходных зафиксировала факты применения оружия на Донбассе
Сегодня, 12 октября, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньєр сообщил, что ОБСЕ увеличит на 70-80 человек количество сотрудников миссии на линии соприкосновения.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался за увеличение количества российских наблюдателей в СММ ОБСЕ в Украине.