ОБСЕ: количество наблюдателей в Украине будет меняться в зависимости от ситуации на Донбассе

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Twitter.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине остается гражданской миссией, однако ее задачи и количество наблюдателей могут меняться в зависимости от ситуации", - говорится в сообщении.

ФАКТ: СММ #ОБСЄ в Україні залишається цивільною місією, проте її завдання та кількість спостерігачів можуть змінюватися відп. до ситуації — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) October 12, 2015

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года главы МИД Украины, ФРГ, Франции и РФ договорились о необходимости продолжения деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сроком на один год, до марта 2016 года. Соответствующее решение принял Постоянный совет ОБСЕ в Вене.

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Сегодня, 12 октября, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньєр сообщил, что ОБСЕ увеличит на 70-80 человек количество сотрудников миссии на линии соприкосновения.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался за увеличение количества российских наблюдателей в СММ ОБСЕ в Украине.