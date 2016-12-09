Россия хочет использовать улучшение отношений с Турцией для "легализации" аннексии Крыма

Об этом сообщила группа «Информационное сопротивление».

«В частности, депутат Госдумы РФ, заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек заявляет в кругу доверенных лиц, что одной из первоочередных задач Госдумы РФ на данном этапе является налаживание взаимоотношений между властью оккупированного Крыма и официальными кругами Турции», - говорится в сообщении.

По словам Бальбека, им лично ведутся переговоры с представителями турецкой власти относительно их участия в культурных и экономических мероприятиях на территории АР Крым, что в дальнейшем будет освещаться в российских СМИ как фактическое признание турецкой властью аннексии полуострова.

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«Бальбек сообщил, что в настоящее время достигнуты предварительные договоренности о направлении официальной делегации Турции в Крым с целью участия в открытии Соборной мечети в Симферополе, завершение строительства которой запланировано на конец 2018 года»,- подчеркнули в ИС.

«Характерно, что в конце ноября глава «турецкой делегации в Крыму», руководитель турецкой Ассоциации евразийских правительств Х.Дженгиз пообещал сделать все возможное, чтобы на открытии Соборной мечети в Симферополе присутствовал президент Турции Р.Эрдоган», - добавили в ИС.