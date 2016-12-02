"Кто-то пытался это запретить": Порошенко объяснил цель ракетных стрельб Украины вблизи Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Варшаве на конференции «Форум лидерства» по случаю 25-й годовщины признания Польшей независимости Украины и установления дипломатических отношений.

«Вчера я, как президент, принимал решение очень важное и очень ответственное - о том, чтобы продолжать испытания моей системы противовоздушной обороны, на своей украинской территории. Кто-то пытался это запретить. Я сказал, что мы будем пускать и испытывать украинские противовоздушные ракеты. Потому что мы должны защитить мирное украинское небо от агрессора, и если мы его не защитим, то никто его не защитит», - заявил он.

«Вы не представляете, какой драйв поднялся в моей украинской нации, сколько звонков было министру обороны Полтораку и мне, - «ребята вы все правильно делаете». Мы должны научиться бороться за свои ценности, и не только бороться, а, наконец, должны научиться побеждать», - добавил президент.

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Как сообщалось, 1-2 декабря в южной части Украины проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы.

Представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что Украина будет проводить ракетные испытания в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Накануне учений СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что Россия угрожала Киеву ракетным ударом в случае проведения ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 1 декабря в Воздушных силах проинформировали, что перед стрельбами уменьшили опасную зону пусков ракет вблизи Крыма в северо-западной части акватории Черного моря.

Президент Порошенко заявил, что единственной причиной, что заставляет Украину проводить учения, в рамках которых проходят стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.