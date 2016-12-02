"Кто-то пытался это запретить": Порошенко объяснил цель ракетных стрельб Украины вблизи Крыма
Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина проводила испытания зенитных ракет вблизи Крыма, чтобы быть готовой защитить мирное небо от агрессора.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Варшаве на конференции «Форум лидерства» по случаю 25-й годовщины признания Польшей независимости Украины и установления дипломатических отношений.
«Вчера я, как президент, принимал решение очень важное и очень ответственное - о том, чтобы продолжать испытания моей системы противовоздушной обороны, на своей украинской территории. Кто-то пытался это запретить. Я сказал, что мы будем пускать и испытывать украинские противовоздушные ракеты. Потому что мы должны защитить мирное украинское небо от агрессора, и если мы его не защитим, то никто его не защитит», - заявил он.
«Вы не представляете, какой драйв поднялся в моей украинской нации, сколько звонков было министру обороны Полтораку и мне, - «ребята вы все правильно делаете». Мы должны научиться бороться за свои ценности, и не только бороться, а, наконец, должны научиться побеждать», - добавил президент.
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Как сообщалось, 1-2 декабря в южной части Украины проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы.
Представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что Украина будет проводить ракетные испытания в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.
Накануне учений СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что Россия угрожала Киеву ракетным ударом в случае проведения ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма.
Утром 1 декабря в Воздушных силах проинформировали, что перед стрельбами уменьшили опасную зону пусков ракет вблизи Крыма в северо-западной части акватории Черного моря.
Президент Порошенко заявил, что единственной причиной, что заставляет Украину проводить учения, в рамках которых проходят стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.