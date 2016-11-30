Россия грозит Украине ракетным ударом из-за учений рядом с оккупированным Крымом - СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Минобороны Украины.

Согласно информации источников, это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военном атташе в составе посольства Украины в России.

В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

В пятницу Минобороны пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с оккупированным Крымом.

"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 воздушного пространства над акваторией Черного моря к западу от побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", – сказали в военном ведомстве РФ.

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В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-ракетных испытаний Украины.

Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве.