Порошенко объяснил, зачем Украине ракетные стрельбы на юге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии вручения штандарта батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

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«Вообще-то еще раз подчеркиваю: единственная причина, которая сейчас заставляет нас делать эти учения (Воздушных сил ВСУ – УНИАН), – это необходимость быть постоянно готовыми к полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа», - сказал президент.

«Уверен в том, что за два года мы продемонстрировали, что мы построили новую украинскую армию», - подчеркнул Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что пуски происходят и в воздушном пространстве Украины, и над открытым морем в полном соответствии с международным правом", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

По данным СМИ, Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыма.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины провести военные учения.