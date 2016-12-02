Как украинские ракеты пролетели мимо угроз России (все подробности)

ВСУ анонсируют учения вблизи оккупированного Крыма

ВСУ анонсировали, что 1-2 декабря на юге Украины пройдут учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины с воздушными стрельбами.

"В период с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины пройдут научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы", - говорилось в сообщении.

С целью заблаговременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства при указанных воздушных стрельб в зоне их проведения, Воздушными силами было заблаговременно подготовлено и обнародовано авиационное оповещение (НОТ).

В сообщении отмечалось, что воздушные стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и будут осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

Россия с реакцией и угрозами не заставила себя ждать

Сразу после анонса стрельб СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия грозит Киеву ракетным ударом. В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

А в Министерстве иностранных дел РФ убеждены, что Украина намерена провести ракетные стрельбы вблизи временно оккупированного Крыма, чтобы сохранить "покровительство" США. «По поводу учений с пусками ракет я хочу сказать, что это очередная крупномасштабная провокация украинской власти, направленная на эскалацию конфликта между Украиной и РФ», - сказала представитель МИД РФ Захарова.

По ее словам, «провокация» рассчитана на то, чтобы добиться «жесткой реакции со стороны РФ».

Вскоре появилось подтверждение угроз Министерства обороны России, адресованных украинскому оборонному ведомству из-за ракетных учений вблизи Крыма. "Министерство обороны РФ предупреждает, что в случае обнаружения ракет, которые стартовали в указанном районе, они будут уничтожаться силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ", - сказано в письме.

"В случае, если ракеты создадут угрозу российским объектам, находящимся в данном районе территории РФ (на суше, на море и в воздушном пространстве), будут нанесены удары для уничтожения средств их пуска", - добавили в Минобороны России.

Эти угрозы прокомментировал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Он считает, что заявление украинских военных о проведении 1 и 2 декабря этого года ракетных испытаний в акватории Черного моря сделано с соблюдением всех правовых норм и соответствует международным нормам. А угрозы России - политического характера.

Ответ Украины на кремлевские угрозы

Заместитель министра обороны Украины-руководитель аппарата Минобороны генерал-полковник Александр Дублян прокомментировал сообщения в СМИ о угрозы России в адрес Украины, которая намерена провести стрельбы на юге, рядом с оккупированным Крымом. "То, что у нас было с Крымом в 2014 году, то, что у нас с войной с Россией, - со стороны России все возможно, исходя из их действий за эти годы. От них можно ожидать много чего плохого и отрицательного, и не только по отношению к Украине", - заявил он, отвечая на вопрос, может ли Украина пересмотреть решение о проведении стрельб.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что Российская Федерация угрозами применить ракетное оружие пытается перевести в активную фазу свою гибридную войну против Украины. «Украина действует в рамках всех международных соглашений и взятых на себя международных обязательств, поэтому мы обращаем внимание наших международных партнеров на сознательные провокации со стороны Российской Федерации с целью дальнейшей эскалации военной агрессии в регионе», - заявил он.

А спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины относительно военных учений. "Украина - суверенное правовое государство. Все боевые учения и испытания происходят в строго плановом порядке. Все, что касается международных договоров и предупреждений, Украина выполняет в соответствии с этими нормами. И все, что запланировано, будет обязательно проведено", - сказал он.

Вскоре в МИД Украины сообщили, что намерены проинформировать международное сообщество об угрозах РФ о ракетном ударе. "Фактически Россия манипулирует информацией. Все ракетные испытания, обучения осуществляются в соответствии с законодательством Украины и международного права на территории Украины в рамках международно признанных границ Украины. Все эти контрольные летные испытания проводятся в соответствии со статьями Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года в рамках сухопутного, морского и воздушного пространства Украины, которые находятся под суверенитетом Украины. Мы проинформируем международное сообщество о действиях российской стороны, которые являются неприкрытой угрозой применения военной силы против подразделений ВСУ", - заявили в украинском МИД.

Как прошли ракетные стрельбы Украины

1 декабря недалеко от населенного пункта Александровка в Херсонской области на временной площадке началась практическая фаза контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности.

Зенитные ракетные войска Украины в рамках учений возле Крыма отрабатывали пуски управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 “Рейс”, которые имитируют полет “крылатой ракеты”.

В первый день учений Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых проводились воздушные стрельбы, ни один пуск ракет не был сорван. «Завершился первый день учений с выполнением практических пусков зенитных управляемых ракет. По результатам первого дня было осуществлено 16 пусков ракет с целью поражения условных целей. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, а условные цели - уничтожены. Ни один пуск не был сорван», - говорилось в сообщении Минобороны.

Затем в СНБО показали видео ракетных стрельб близ оккупированного Крыма:

В пятницу, 2 декабря, военные должны были продолжить контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Однако на Херсонщине сильный туман и обещают метель из снега и дождя.

Затем появилось сообщение, что Вооруженные силы Украины успешно завершили контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет вблизи оккупированного Крыма. "Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Вооруженные Силы сделали мощный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретения возможностей по защите своего государства. Воздушная граница Украины - неприкасаемая!", - написал глава Генштаба Муженко.

Также Муженко рассказал, что российские военные внимательно наблюдали за украинскими стрельбами на полигоне на полуострове Ягорлыцкий кут в Херсонской области.

"Самолеты были, корабли стояли, которые следили за этим пуском. Я думаю, они тоже уверились в том, что противовоздушная обороны Украины на сегодня надежная", - заявил руководитель Генштаба.

И напоследок: соцсети взорвались шутками из-за реакции России на наши стрельбы. Для вас мы собрали остроумные комментарии.