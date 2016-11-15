Сегодня в ООН запланировано голосование по проекту резолюции о нарушении прав человека в Крыму

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, цель проекта - защита конституционных прав граждан Украины на территории временно оккупированного украинского полуострова.

В документе осуждаются массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму и содержится призыв к России как государству-оккупанту соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом.

В проекте резолюции также отмечается необходимость освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и отмены решения о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Документ также призывает Россию предоставить международным правозащитным механизмам, прежде всего миссии ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине, беспрепятственный доступ в Крым с целью обеспечения мониторинга ситуации с правами человека, а также обращается в управление верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой подготовить отдельный тематический отчет о ситуации на оккупированном полуострове.

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На сегодняшний день соавторами проекта резолюции является 41 государство-член ООН.

В состав украинской делегации, которая сейчас работает в Нью-Йорке над продвижением проекта резолюции, входят уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в третьем комитете 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН представил на рассмотрение делегатов проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

РФ собирается голосовать против принятия резолюции: представитель России Евгений Загайнов заявил, что «проект является односторонним». «Проект полностью игнорирует односторонние последствия для жителей Крыма от действий украинской власти», – сказал российский делегат. Он также утверждает, что «проект является необъективным и предвзятым» и заявил, что его делегация будет голосовать против проекта этой резолюции.