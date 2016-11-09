Глава МИД Британии поддержал резолюцию ГА ООН о нарушении прав человека в Крыму

03:10, 09 ноября 2016
Политика
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Великобритания поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь (Украина)".

REUTERS

Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter.

Джонсон сообщил, что обсудил поддержку Великобританией резолюции с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

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Глава британского МИД подчеркнул, что текущая ситуация в области прав человека в Крыму является недопустимой.

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