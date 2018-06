Глава МИД Британии поддержал резолюцию ГА ООН о нарушении прав человека в Крыму

Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter.

Джонсон сообщил, что обсудил поддержку Великобританией резолюции с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Глава британского МИД подчеркнул, что текущая ситуация в области прав человека в Крыму является недопустимой.

Discussed UK support for Ukraine's #UNGA 3rd Cttee resolution with @PavloKlimkin. Human rights situation in Crimea unacceptable.