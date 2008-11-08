Партия регионов устроила праздник освободителям Киева (фоторепортаж)
11:59, 08 ноября 2008Политика
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В акции участвовали политики первого звена
65-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков Партия регионов отметила вместе с героями - ветеранами второй мировой войны. В акции "Платочек Славы" приняли участие политики "первого эшелона": Виктор Янукович, Юрий Бойко, Валерий Коновалюк, Василий Горбаль.
|Участники акции "Платочек Славы" несут цветы к Стеле Славы в Киеве
|В праздничной колонне - ветераны, молодежь, депутаты Верховной и местных Советов
Праздник продолжился на территории Государственного музея-заповедника ”Битва за Киев в 1943 году” в селе Ново-Петривцы Киевской области.
|Официальная часть...
|И неофициальная...
Фото Сергея Светлицкого, Андрея Мосиенко/ УНІАН
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