Партия регионов устроила праздник освободителям Киева (фоторепортаж)

11:59, 08 ноября 2008
Политика
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В акции участвовали политики первого звена

65-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков Партия регионов отметила вместе с героями - ветеранами второй мировой войны. В акции "Платочек Славы" приняли участие политики "первого эшелона": Виктор Янукович, Юрий Бойко, Валерий Коновалюк, Василий Горбаль.

Праздник продолжился на территории Государственного музея-заповедника ”Битва за Киев  в 1943 году”  в селе  Ново-Петривцы Киевской области.

Фото Сергея Светлицкого, Андрея Мосиенко/ УНІАН 

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