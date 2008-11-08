Партия регионов устроила праздник освободителям Киева (фоторепортаж)

65-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков Партия регионов отметила вместе с героями - ветеранами второй мировой войны. В акции "Платочек Славы" приняли участие политики "первого эшелона": Виктор Янукович, Юрий Бойко, Валерий Коновалюк, Василий Горбаль.

Праздник продолжился на территории Государственного музея-заповедника ”Битва за Киев в 1943 году” в селе Ново-Петривцы Киевской области.

Фото Сергея Светлицкого, Андрея Мосиенко/ УНІАН