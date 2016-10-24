Штайнмайер говорит, что реализация Минских соглашений происходит со скоростью улитки

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер, сообщает 5.ua.

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Однако именно Минский процесс, по его мнению, предотвратил превращение российской агрессии на Востоке Украины на неконтролируемый военный конфликт.

Штайнмайер отметил, что работа над реализацией договоренностей очень сложная, и прогресс почти незаметен.

Однако Минский процесс - единственный способ достичь мирного решения конфликта на Донбассе, считает он.