Климкин признал изменение позиции Украины: сначала выборы, потом - контроль границы
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что выборы на оккупированных территориях Донбасса могут быть до передачи границы украинским пограничникам.
Об этом, как передает корреспондент УНИАН, он сказал, отвечая на вопросы депутатов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.
«Минские договоренности никто не менял, и никто не позволит их менять в нашу пользу, и никто не позволит менять соответствующую очередность", - подчеркнул министр.
По его словам, «логика Минских договоренностей заключается в том, что без мониторинга со стороны ОБСЕ за границей, который должен включать, в частности, возможность ОБСЕ находиться вдоль неконтролируемого участка границы ... никакой реальной безопасности быть не может".
«Иначе вообще обсуждать вопрос вывода войск или отвода оружия нет никакого смысла", - добавил Климкин.
"Поэтому сначала это полный мониторинг со стороны ОБСЕ, выработка планов передачи границы, и на второй день после выборов - передача границы украинским пограничникам. Такая логика была изначально заложена в Минские договоренности, и никогда никем не менялась", - отметил министр.
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Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.
На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.
По словам президента, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
Порошенко также отметил, что сейчас речь о дате выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей не ведется. Вместе с тем, добавил он, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.
Напомним, ранее Порошенко, в МИД и другие участники минских переговоров отмечали, что в договоренностях предусмотрено изначально выполнения безопасности блока (и получение полного контроля над границей), а уже потом - политический блок, в том числе и выборы.
"Я говорил и подчеркиваю еще раз: этот минский план предусматривает четкие меры и критерии. Пока не будет выполнена составляющая безопасности, пакет безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет", - заявлял неделю назад президент Украины.
Также Порошенко отметил, что пакет по безопасности предполагает полное прекращение огня, вывод иностранных войск из Украины, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а в дальнейшем - под контроль Украины неконтролируемых участков российско-украинской границы, отвода тяжелой техники и артиллерии, а также доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.