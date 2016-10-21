Климкин признал изменение позиции Украины: сначала выборы, потом - контроль границы

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, он сказал, отвечая на вопросы депутатов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

«Минские договоренности никто не менял, и никто не позволит их менять в нашу пользу, и никто не позволит менять соответствующую очередность", - подчеркнул министр.

По его словам, «логика Минских договоренностей заключается в том, что без мониторинга со стороны ОБСЕ за границей, который должен включать, в частности, возможность ОБСЕ находиться вдоль неконтролируемого участка границы ... никакой реальной безопасности быть не может".

«Иначе вообще обсуждать вопрос вывода войск или отвода оружия нет никакого смысла", - добавил Климкин.

"Поэтому сначала это полный мониторинг со стороны ОБСЕ, выработка планов передачи границы, и на второй день после выборов - передача границы украинским пограничникам. Такая логика была изначально заложена в Минские договоренности, и никогда никем не менялась", - отметил министр.

Читайте такжеУкраина получит контроль над границей только "в конце процесса" - Меркель

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

По словам президента, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Порошенко также отметил, что сейчас речь о дате выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей не ведется. Вместе с тем, добавил он, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.

Напомним, ранее Порошенко, в МИД и другие участники минских переговоров отмечали, что в договоренностях предусмотрено изначально выполнения безопасности блока (и получение полного контроля над границей), а уже потом - политический блок, в том числе и выборы.

"Я говорил и подчеркиваю еще раз: этот минский план предусматривает четкие меры и критерии. Пока не будет выполнена составляющая безопасности, пакет безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет", - заявлял неделю назад президент Украины.

Также Порошенко отметил, что пакет по безопасности предполагает полное прекращение огня, вывод иностранных войск из Украины, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а в дальнейшем - под контроль Украины неконтролируемых участков российско-украинской границы, отвода тяжелой техники и артиллерии, а также доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.