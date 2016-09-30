РФ отказывается сотрудничать с Международной следственной группой по катастрофе МН17 - замгенпрокурора

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" рассказал заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук, который координирует работу украинских органов со следственной группой, передает ТСН.

По его словам, после доклада о результатах расследования катастрофы МН17 российские журналисты спросили, как следственная группа взаимодействует с правоохранительными органами РФ.

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На это прокурор Нидерландов ответил, что он лично дал около 10 запросов на правовую помощь от России и на сегодняшний день никаких официальных ответов от российских правоохранителей не поступало.

"О чем это свидетельствует? О том, что Россия только в средствах массовой информации рассказывает о каких-то "версиях", но абсолютно никак не участвует в Международной следственной группе и не предоставляет никакой официальной информации", - сказал Сторожук.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.