В городе фиксируют рекордно низкие температуры.

Холодная погода во Львове второй день подряд бьет рекорды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, 12 мая минимальная температура воздуха составляла в городе 0,0°С.

Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1978 году и составило +0,3°С.

Видео дня

Это уже второй подобный рекорд во Львове за последние дни и третий с начала года. Первый случай произошел в апреле. Предыдущий рекорд зафиксировали 11 мая. Тогда минимальная температура воздуха составляла -0,2°С. Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1978 году и составило +0,4°С.

Погода во Львове 12 мая

На Львовщине 12 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем временами будет идти дождь. Утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер северо-восточный 9 - 14 м/с. Температура днем +9°...+14°. Во Львове столбики термометров покажут +10°...+12°.

Погода 12 мая - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет царить облачная погода с прояснениями. В большинстве южных, центральных и восточных областей ожидаются умеренные дожди. На остальной территории ночью без осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем повысится до +10°...+15°, на юге и востоке страны будет теплее, +13°...+18°.

На высокогорье Карпат днем прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. Столбики термометров максимально покажут +1°...+6°.

Вас также могут заинтересовать новости: