Холодная погода во Львове второй день подряд бьет рекорды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, 12 мая минимальная температура воздуха составляла в городе 0,0°С.
Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1978 году и составило +0,3°С.
Это уже второй подобный рекорд во Львове за последние дни и третий с начала года. Первый случай произошел в апреле. Предыдущий рекорд зафиксировали 11 мая. Тогда минимальная температура воздуха составляла -0,2°С. Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1978 году и составило +0,4°С.
Погода во Львове 12 мая
На Львовщине 12 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем временами будет идти дождь. Утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер северо-восточный 9 - 14 м/с. Температура днем +9°...+14°. Во Львове столбики термометров покажут +10°...+12°.
Погода 12 мая - прогноз по Украине
Сегодня в Украине будет царить облачная погода с прояснениями. В большинстве южных, центральных и восточных областей ожидаются умеренные дожди. На остальной территории ночью без осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет со скоростью 5-10 м/с.
Температура днем повысится до +10°...+15°, на юге и востоке страны будет теплее, +13°...+18°.
На высокогорье Карпат днем прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. Столбики термометров максимально покажут +1°...+6°.