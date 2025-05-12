Путин боится этого: украинские военные выдвинули условие прямых переговоров с РФ, - Reuters

Воины убеждены, что перед прямыми переговорами войска России должны выйти из Украины.

Украинские военные убеждены, что с Россией нельзя вести никаких переговоров до полного вывода ее войск, пишет Reuters.

После трехдневного прекращения огня, объявленного Россией на выходные, которое сопровождалось обстрелами и наступлениями, часть украинских бойцов, держащих оборону на передовой, передала четкое послание президенту Владимиру Зеленскому: не садиться за стол переговоров, пока враг не покинет украинскую землю.

Менее чем через час после завершения формального режима тишины, российский президент Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной. Зеленский в ответ отметил, что это возможно только при условии безусловного месячного прекращения огня, которое должно стартовать с понедельника.

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Один из военных Национальной гвардии, командир подразделения беспилотников с позывным "Чепа", готовя дроны для фиксации активности российских войск после завершения объявленной "тишины", убежден, что переговоры возможны только после полного выхода российских сил к границам, определенным в 1991 году:

"Как солдат и гражданин Украины, я считаю, что прежде чем мы сядем за стол переговоров, нам следует вернуться к границам 1991 года. Вот и все. Полный вывод всех войск с территории Украины. Потом, когда мы сможем поговорить. Что бы он (Путин) ни думал, захватить определенные регионы или поделить территории, никто не давал ему права это делать".

Это мнение поддерживают и другие военнослужащие из его подразделения.

На сегодня Россия удерживает около 20% территории Украины и настаивает, что Киев должен признать "реальность на местах". В то же время, по словам Зеленского, часть временно оккупированных земель может быть возвращена дипломатическим путем, однако официальное признание аннексии невозможно из-за положений украинской Конституции. Обсуждение территориальных вопросов, подчеркнул президент, возможно только после установления режима прекращения огня.

Путин во время ночной пресс-конференции призвал вернуться к переговорам на основе документа, заключенного в 2022 году, который предусматривает постоянный нейтральный статус Украины. Это прямо противоречит Конституции, в которой с 2019 года закреплено стремление к полноценному членству в НАТО.

В субботу позицию Украины поддержали ведущие европейские государства - лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши выступили за безусловное прекращение огня, которое должно начаться в понедельник.

Впрочем, на практике российская "тишина" оказалась фикцией. По словам "Чепы", его подразделение не заметило никакого уменьшения интенсивности боевых действий:

"Да, нам нужны переговоры. Но он (Путин) боится переговоров. Мы не видели ни одного прекращения огня, были непрерывные атаки из гаубиц, ракетных установок, они использовали все. Мы не испытали ни одного прекращения огня".

Даже после завершения формального срока прекращения огня в ночь на воскресенье, российские войска продолжали активность. Разведывательные дроны "Чепы" зафиксировали движение техники вблизи одного из прифронтовых сел:

"Там много движения как военной, так и гражданской техники. Интересно, что так близко к линии соприкосновения стоит гражданский автомобиль. Обратите внимание, не поврежденный. Видимо, они им хорошо пользуются".

Переговоры о прекращении огня

Как писал УНИАН, вчера 10 мая Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Европы и Америки.

После этого российский диктатор сделал заявление, в котором уклонился от прямого ответа на то, согласна ли Россия на перемирие, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции. Дональд Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский в ответ сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

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